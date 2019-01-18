Akhisarspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu
18 Ocak 2019, Cuma
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Akhisarspor- maçının VAR'ı oldu

Akhisarspor-Beşiktaş maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Spor Toto ’in 18. haftasında 'ın bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi oldu.

, 'in 18. haftasında bu akşam deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da yer alacak.
  1. 18.1.2019 14:11
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