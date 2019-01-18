Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019) - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
18 Ocak 2019 Cuma, 12:20:02 Güncelleme: 12:26:30
Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Gomis'ten günaydın mesajı

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Djokovic'in 10 yıllık değişimi.

Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Emenike'den 2013-14 paylaşımı.

Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Cedii Osman maç öncesi

Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)

Tolga Zengin'den taraftarlara mesaj...

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