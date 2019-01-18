Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019) - Fotomaç
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Sosyal medya gündemi (18 Ocak 2019)
Sosyal medyada günün öne çıkan paylaşımlarını derledik.
18 Ocak 2019 Cuma, 12:20:02
Güncelleme: 12:26:30
Gomis'ten günaydın mesajı
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Djokovic'in 10 yıllık değişimi.
Emenike'den 2013-14 paylaşımı.
Tolga Zengin'den taraftarlara mesaj...