Kara Kartal baş döndürdü
19 Ocak 2019, Cumartesi
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baş döndürdü

Kara Kartal baş döndürdü

 sezonun ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

sezonun ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yaptı. 18. haftaya lider 'in 9 puan gerisinde başlayan siyah-beyazlılar, 23. dakikada Dorukhan'ın muhteşem golüyle öne geçti. İlk yarıyı bu golle önde kapatan , ikinci yarıda da rakip daha gözünü açmadan ikinci yumruğu 48'de indirdi ve 'le 2-0 öne geçti. 76'da oyuna sonradan giren Larin skoru 3-0 yaparak maçı kopardı. 81'de Cikalleshi farkı 2'ye indirse de Beşiktaş maçı kontrolüne alarak rahat bir şekilde kazandı.
  1. 19.1.2019
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