Gökhan bu kez ‘Gönül’ aldı
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Gökhan bu kez ‘Gönül’ aldı

Gökhan bu kez ‘Gönül’ aldı

maçında büyük hatalar yapıp gözden düşen yıldız sağ bek golle döndü.

'ta harika bir kafa vuruşuyla fileleri sarsarak taraftara kendini affettirdi. 'in 17. haftasında deplasmanda maçında büyük hatalar yaparak yenilen gollere sebebiyet veren tecrübeli sağ bekin yerine oyuncu aranmaya başlanmıştı. Yapılan açıklamalara kulak asmayan ve çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Gökhan, 'ten bir kez daha formayı aldı. Savunmada da iyi olan Gökhan 48'de fileleri sarsarak bu sezon 3. golünü attı.
  1. 19.1.2019
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