Alanya’ya Nijeryalı dinamo
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Alanya’ya Nijeryalı dinamo

Alanya’ya Nijeryalı dinamo

'de 'la çıkışa geçen , transferde de boş durmuyor.

Takıma takviye arayışlarındaki turuncu-yeşillilerin, 'da Serie A ekiplerinden Chievo Verona'da forma giyen Joel Obi'yle her konuda anlaştığı öğrenildi. 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Chievo'da bu sezon oynadığı 11 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli dinamo 17 kez de forması giydi.

İnter alt yapısından yetişen Obi, Parma ve Torino'da da oynadı.
  1. 30.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanya’ya Nijeryalı dinamo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN