Alanya seriye bağladı – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Alanya seriye bağladı

Alanya seriye bağladı

ile şaha kalkan , Ankaragücü’nü deplasmanda iki golle mağlup etti. İkinci yarıda 2’de 2 yaptı.

'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Ankaragücü ile Aytemiz , Ankara'da yapımı yeni tamamlanan ve dün ilk kez kapılarını taraftara açan Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Alanyaspor'un gollerini 6. dakikada penaltıdan ve 55. dakikada Papis Cisse kaydetti. 86'da Ankaragücü'nde 'ın attığı gol 'VAR' kararıyla iptal edildi. Alanyaspor Sivasspor'un ardından ikinci yarıda çıktığı ikinci maçı da kazanmış oldu. Başkent ekibi ise son 8 maçta 7. yenilgisini aldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 24'e yükseltirken Ankaragücü 20 puanda kaldı.

MERİH DEMİRAL SON MAÇINA ÇIKTI
Alanyaspor'un genç stoperi Merih Demiral, takımıyla son maçına çıktı. Merih'in bonservisini 3.5 milyon euro karşılığında 'dan alan Alanyaspor, oyuncuyu İtalya Serie A ekiplerinden Sassulo'ya 6.5 milyon euro'ya sattı. Bir sonraki satıştan da yüzde 12.5 pay alacak.

ERYAMAN STADI AÇILDI
Ankara yeni stadına kavuştu... , MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi. ve standartlarına uygun olarak inşa edilen stat 62 bin 255 metrekarelik alana kuruldu. Zemini ısıtmalı olarak yapılan ve hibrit çim kullanılan Eryaman Stadyumu, 22 bin taraftara ev sahipliği yapacak.

  1. 29.1.2019
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