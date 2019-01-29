Alanya seriye bağladı

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor, Ankara'da yapımı yeni tamamlanan ve dün ilk kez kapılarını taraftara açan Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu. Alanyaspor'un gollerini Djalma Campos 6. dakikada penaltıdan ve 55. dakikada Papis Cisse kaydetti. 86'da Ankaragücü'nde Yalçın Ayhan'ın attığı gol 'VAR' kararıyla iptal edildi. Alanyaspor Sivasspor'un ardından ikinci yarıda çıktığı ikinci maçı da kazanmış oldu. Başkent ekibi ise son 8 maçta 7. yenilgisini aldı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 24'e yükseltirken Ankaragücü 20 puanda kaldı.



MERİH DEMİRAL SON MAÇINA ÇIKTI

Alanyaspor'un genç stoperi Merih Demiral, takımıyla son maçına çıktı. Merih'in bonservisini 3.5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan alan Alanyaspor, oyuncuyu İtalya Serie A ekiplerinden Sassulo'ya 6.5 milyon euro'ya sattı. Bir sonraki satıştan da yüzde 12.5 pay alacak.



ERYAMAN STADI AÇILDI

Ankara yeni stadına kavuştu... Eryaman Stadyumu, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi. UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stat 62 bin 255 metrekarelik alana kuruldu. Zemini ısıtmalı olarak yapılan ve hibrit çim kullanılan Eryaman Stadyumu, 22 bin taraftara ev sahipliği yapacak.