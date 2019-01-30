Merih Demiral Sassuolo'da
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Sassuolo'da

Merih Demiral Sassuolo'da

(Serie A) takımlarından Sassuolo, 'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 'de ilk yarıda Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 numaralı formayı giyecek ve bonservisi Portekiz'in kulübünde bulunan Merih'in önümüzdeki günlerde basına tanıtılacağı aktarıldı.

  1. 31.1.2019 02:11
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