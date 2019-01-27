Pazdan Aankaragücü’nde
Ankaragücü, uzun süredir gündeminde yer Michal Pazdan’ı renklerine kattı.
Süper Lig'de birçok kulübün de listesinde bulunan Polonyalı stoperi dün sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler, imzaları da attı. Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında futbol oynayacak olan 31 yaşındaki savunmacı, Hutnik Krakow, Gornik Zabrze, Jagiellonia ve Legia Varşova formaları giydi. Bu arada Başkent ekibi, dün Bakary Kone'yle de yollarını ayırdı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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