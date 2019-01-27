Pazdan Aankaragücü’nde
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Pazdan Aankaragücü’nde

Pazdan Aankaragücü’nde

Ankaragücü, uzun süredir gündeminde yer ’ı renklerine kattı.

'de birçok kulübün de listesinde bulunan Polonyalı stoperi dün sağlık kontrolünden geçiren sarı-lacivertliler, imzaları da attı. Kariyerinde ilk kez ülkesinin dışında futbol oynayacak olan 31 yaşındaki savunmacı, Hutnik Krakow, Gornik Zabrze, Jagiellonia ve Legia Varşova formaları giydi. Bu arada Başkent ekibi, dün Bakary Kone'yle de yollarını ayırdı.

  1. 27.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pazdan Aankaragücü’nde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN