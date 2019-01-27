VAR'dan penaltı çıktı! – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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VAR'dan penaltı çıktı!

VAR'dan penaltı çıktı!

gelen uyarı üzerine ’a penaltı çaldı.

, karşısında penaltı atışından faydalanamadı. Kullanılan korner atışının ardından ceza sahası içinde arbede oluşurken ev sahibi oyuncuları, 'un topa elle hamle yaptığı gerekçesiyle itirazlarında bulundu. Hakem , maçı devam ettirirken sonra VAR'dan gelen uyarı ile maçı durdurdu. 'ın uyarısı ile pozisyonu ekrandan izleyen Yıldırım, penaltı kararı verdi. Ancak Borges vuruşu değerlendiremedi.

İLK PENALTIYI KAÇIRDI
Göztepe bu sezon 'de ilk kez penaltı kullandı; 2018/19 sezonunda Süper Lig'de penaltı kazanmayan takım kalmadı. Ancak ekibinin ilk penaltısını Borges dışarı atarak olumlu kullanamadı.

  1. 27.1.2019
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