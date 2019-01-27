VAR'dan penaltı çıktı!
Bülent Yıldırım gelen uyarı üzerine Maicon’a penaltı çaldı.
Göztepe, Galatasaray karşısında penaltı atışından faydalanamadı. Kullanılan korner atışının ardından ceza sahası içinde arbede oluşurken ev sahibi oyuncuları, Maicon'un topa elle hamle yaptığı gerekçesiyle itirazlarında bulundu. Hakem Bülent Yıldırım, maçı devam ettirirken sonra VAR'dan gelen uyarı ile maçı durdurdu. Cüneyt Çakır'ın uyarısı ile pozisyonu ekrandan izleyen Yıldırım, penaltı kararı verdi. Ancak Borges vuruşu değerlendiremedi.
İLK PENALTIYI KAÇIRDI
Göztepe bu sezon Süper Lig'de ilk kez penaltı kullandı; 2018/19 sezonunda Süper Lig'de penaltı kazanmayan takım kalmadı. Ancak İzmir ekibinin ilk penaltısını Borges dışarı atarak olumlu kullanamadı.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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