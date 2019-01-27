Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Cengiz sonrasında sağlığına kavuştu ancak İzmir'de oynanan mücadeleye gelemedi. Sarı-kırmızılı yönetimi, Göztepe deplasmanında ise dört yönetici temsil etti. Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Metin Karakaya Galatasaray adına tribünde yerlerini aldılar.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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