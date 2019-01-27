Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Cengiz sonrasında sağlığına kavuştu ancak İzmir'de oynanan mücadeleye gelemedi. Sarı-kırmızılı yönetimi, Göztepe deplasmanında ise dört yönetici temsil etti. Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Metin Karakaya Galatasaray adına tribünde yerlerini aldılar.