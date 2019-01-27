Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti – Fotomaç – 27 Ocak 2019
27 Ocak 2019, Pazar
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Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti

Başkan gidemedi 4 yönetici temsil etti

Başkanı , karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı.

Başkanı , karşılaşmasından bir gün önce halsizlikten hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Cengiz sonrasında sağlığına kavuştu ancak 'de oynanan mücadeleye gelemedi. Sarı-kırmızılı yönetimi, Göztepe deplasmanında ise dört yönetici temsil etti. Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru ve Metin Karakaya Galatasaray adına tribünde yerlerini aldılar.

  1. 27.1.2019
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