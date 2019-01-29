Galatasaray Di Santo'nun peşinde!

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'i takibine sürdüren Galatasaray, bir yandan da santrfor transferi için tüm gücü ile çalışıyor. Alman basınının iddiasına göre Galatasaray, Schalke'nin Arjantinli golcüsü Franco Di Santo'yu kadrosuna katmak için çaba harcıyor.
29 Ocak 2019 Salı, 18:43:28
Güncelleme: 18:45:31
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Forvet transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho, Pato, Benjamin Tetteh, Ze Luis, Artem Dzyuba gibi isimlerle görüşüyordu. Bu isimlere ek olarak Alman basınından flaş bir iddia geldi.
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Bilsport, Sarı-Kırmızılıların Schalke 04 forması giyen Franco Di Santo'nun transferini her an açıklayabileceğini öne sürdü.
Galatasaray'da halen forvet hattına takviye yapılmaması camiada huzursuzluk yarattı.
Teknik Direktör Fatih Terim'in de durumdan rahatsız olduğu bilinirken, yetkililer çalışmaları hızlandırdı.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Galatasaray'ın Schalke 04'ün forvet oyuncusu Franco Di Santo'nun transferini gün içerisinde bitireceğini yazdı.