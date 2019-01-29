Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya... - Fotomaç
29 Ocak 2019, Salı
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Yıldız forvetten flaş açıklama! "Galatasaray'a..."

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı yıldız futbolcudan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Golcü ismin menajeri de transferle ilgili konuştu.
29 Ocak 2019 Salı, 18:34:42 Güncelleme: 19:00:29
Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Galatasaray'da forvet krizi bir türlü çözülemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yönetim, hala forvet transferi yapabilmiş değil.

Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Gomis'in ayrılmasından sonra geçen 7 aylık dönemde, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmış ancak buna rağmen iki futbolcunun yerlerine transfer yapılmamıştı.

Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak da eli boş dönmüştü.

Yıldız forvetten flaş açıklama! Galatasaraya...

Kadrosunda Sinan Gümüş ve Muğdat hariç forveti bulunmayan ve yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'ın, kısa zamanda takıma forvet katması bekleniyor.

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