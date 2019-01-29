Yıldız forvetten flaş açıklama! "Galatasaray'a..."
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, forvet arayışlarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların geçtiğimiz günlerde resmi teklif yaptığı yıldız futbolcudan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Golcü ismin menajeri de transferle ilgili konuştu.
29 Ocak 2019 Salı, 18:34:42
Güncelleme: 19:00:29
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Galatasaray'da forvet krizi bir türlü çözülemiyor.
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Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala yönetim, hala forvet transferi yapabilmiş değil.
Gomis'in ayrılmasından sonra geçen 7 aylık dönemde, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmış ancak buna rağmen iki futbolcunun yerlerine transfer yapılmamıştı.
Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak da eli boş dönmüştü.
Kadrosunda Sinan Gümüş ve Muğdat hariç forveti bulunmayan ve yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'ın, kısa zamanda takıma forvet katması bekleniyor.