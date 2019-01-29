Diagne bombası böyle patladı! Transfer bedeli...

Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala transfer bombası resmen patladı. Şampiyonluk adaylarından Kasımpaşa'da sürpriz gelişmeler peş peşe yaşandı. İşte yeni transfere dair bilgiler ve Galatasaray ile Diagne detayı... FOTOMAC.COM.TR
29 Ocak 2019 Salı, 14:25:55
Güncelleme: 15:01:02
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Ara transfer dönemine mutlak forvet parolası ile çıkan Galatasaray, aradığı golcü ya da golcüleri kadroya katmakta zorluk çekerken bomba bir gelişme ortaya çıktı.
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Kasımpaşa'nın ve Süper Lig'in golcü yıldızı Mbaye Diagne, Galatasaray paylaşımları yapıp silmişti.
Instagram hesabından 'Diagne Galatasaray ile prensipte anlaştı' notu bulunan fotoğrafı önce paylaştı; sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdı.
DIAGNE, NEDEN GALATASARAY PAYLAŞIMLARI YAPTI? Senegalli golcü, sosyal medya hesabından son yaptığı Galatasaray formalı paylaşımı bir süre sonra yine kaldırmıştı. Daha sonra hesabını donduran futbolcu, kafaları iyice karıştırırken bu işin perde arkası belli oldu.