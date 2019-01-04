Süper Lig'de günün özeti! (03.01.19)
04 Ocak 2019, Cuma
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'de günün özeti! (03.01.19)

Süper Lig'de günün özeti! (03.01.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

ARA TRANSFER BUGÜN BAŞLIYOR

Futbolda ara transfer dönemi bugün başlıyor. Kulüplerin tescil dönemi 31 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. 'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 9 Haziran- 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti.

A.GÜCÜ'NDE YILDIZ BIRAKTI

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Ankaragücü'nde sportif direktör Emrah Yıldız istifa etti. Yıldız, "Transferde başarı sağladığımıza inanıyorum. Ekonomik şartlar iyi olsaydı devreyi ilk 6'da bitirebilirdik. Faydalı olabileceğimi düşünmediğim için ayrıldım" diye konuştu.

AKHİSAR'DA GENÇLİK AŞISI

Transfer krizi yaşayan Akhisar'ın, Antalya'daki kampına altyapıdan Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Bora Yılmaz ve Göksu Mutlu dahil edildi. Antalya'da, sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Dany ve Hasan Ali takımdan ayrı çalışırken; Josue, Miguel Lopes ve Barbosa'nın ise bugün yeşil-siyahlıların kampına katılacağı ifade edildi.

OKAN BURUK 6 TRANSFER İSTİYOR

Çaykur Rize Teknik Direktörü Okan Buruk, en az 6 takviye yapacaklarını söyledi. A Spor'a konuşan Buruk, "Tanıdığım oyuncularla çalışmak daha kolay. 6'nın üzerine de çıkabiliriz. İstediğimiz oyuncuları ikna ederek, en kısa sürede transferi bitireceğiz" dedi.

ALANYA'YA KAS TESTİ

Devre arası kampını Antalya'da yapan , kas gücü değerlerinin tespit edilmesi amacıyla Nordbord ve Smartjump testlerinden geçti. Turuncu-yeşilliler, testlerin ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

  1. 4.1.2019
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