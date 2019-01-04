Süper Lig'de günün özeti! (03.01.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
ARA TRANSFER BUGÜN BAŞLIYOR
Futbolda ara transfer dönemi bugün başlıyor. Kulüplerin tescil dönemi 31 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 1. Transfer ve Tescil dönemi 9 Haziran- 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
A.GÜCÜ'NDE YILDIZ BIRAKTI
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Ankaragücü'nde sportif direktör Emrah Yıldız istifa etti. Yıldız, "Transferde başarı sağladığımıza inanıyorum. Ekonomik şartlar iyi olsaydı devreyi ilk 6'da bitirebilirdik. Faydalı olabileceğimi düşünmediğim için ayrıldım" diye konuştu.
AKHİSAR'DA GENÇLİK AŞISI
Transfer krizi yaşayan Akhisar'ın, Antalya'daki kampına altyapıdan Gökmen Aydoğdu, İlke Nelik, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren, Bora Yılmaz ve Göksu Mutlu dahil edildi. Antalya'da, sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Dany ve Hasan Ali takımdan ayrı çalışırken; Josue, Miguel Lopes ve Barbosa'nın ise bugün yeşil-siyahlıların kampına katılacağı ifade edildi.
OKAN BURUK 6 TRANSFER İSTİYOR
Çaykur Rize Teknik Direktörü Okan Buruk, en az 6 takviye yapacaklarını söyledi. A Spor'a konuşan Buruk, "Tanıdığım oyuncularla çalışmak daha kolay. 6'nın üzerine de çıkabiliriz. İstediğimiz oyuncuları ikna ederek, en kısa sürede transferi bitireceğiz" dedi.
ALANYA'YA KAS TESTİ
Devre arası kampını Antalya'da yapan Alanyaspor, kas gücü değerlerinin tespit edilmesi amacıyla Nordbord ve Smartjump testlerinden geçti. Turuncu-yeşilliler, testlerin ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
- 4.1.2019
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Süper Lig'de günün özeti! (03.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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