Ali Şen: Transferi Türkiye’den yapın
04 Ocak 2019, Cuma
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: ’den yapın

Ali Şen: Transferi Türkiye’den yapın

Efsane başkan , ara transferde yurt içinden oyuncu alınmasının daha doğru olacağını söyledi.

"Devre arasında Avrupa' dan alacağınız oyuncu, kendi takımına faydalı olmayacağı için bırakılır. F.Bahçe, 'de arasın" diyen Şen, sarı-lacivertli takımın 2. yarıda 17'de 17 yapıp şampiyon olabileceğini iddia etti.
  1. 4.1.2019
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