Janssen geri dönüyor! – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Janssen geri dönüyor!

Janssen geri dönüyor!
İngiliz , Vincent Janssen'in uzun süren sakatlığının ardından Tottenham'ın rezerv takımının pazartesi günü ile oynayacağı maçta forma giyebileceğini açıkladı. 24 yaşındaki Hollandalı golcünün, 'ye geri dönmeyi planladığı da iddia edildi. Ancak bu ihtimal çok zor. Zira Janssen, ayağındaki sakatlık nedeniyle 1 yılı aşkın süredir oynamıyor.
  1. 4.1.2019
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