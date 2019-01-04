Celta, Emre için süre istedi – Fotomaç – 04 Ocak 2019
04 Ocak 2019, Cuma
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Celta, Emre için süre istedi

Celta, Emre için süre istedi
Emre Mor için 'ın devreye girmesi, 'nin transferi 'istediği şartlarda' bitirme planını bozdu. İspanyol ekibinin, sarı-lacivertli kulüpten 10 Ocak'a kadar süre istediği öğrenildi. Emre için kiralama formülü gündemde. Olmazsa genç ismin transferi rafa kaldırılacak.
  1. 4.1.2019
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