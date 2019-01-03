Fenerbahçe'nin Lille'den kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldız Simon Kjaer, Galatasaray'ın radarına girdi. Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Sevilla için 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. Galatasaray stoper için bir diğer adayı ise Gent'ten Dylan Bronn.
3 Ocak 2019 Perşembe, 23:12:29
Güncelleme: 07:50:33
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Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer.
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Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.
Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.
Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.