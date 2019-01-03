Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Fenerbahçe'nin Lille'den kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldız Simon Kjaer, Galatasaray'ın radarına girdi. Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Sevilla için 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. Galatasaray stoper için bir diğer adayı ise Gent'ten Dylan Bronn.

3 Ocak 2019 Perşembe, 23:12:29 Güncelleme: 07:50:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





