Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda! - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Fenerbahçe'nin Lille'den kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldız Simon Kjaer, Galatasaray'ın radarına girdi. Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Sevilla için 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladı. Galatasaray stoper için bir diğer adayı ise Gent'ten Dylan Bronn.
3 Ocak 2019 Perşembe, 23:12:29 Güncelleme: 07:50:33
Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelmeye başladı. Bu isimlerden biri de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer.

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Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Aslan'ın, 2017-18 öncesi 12.5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Danimarkalı için teklif hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Sarı-kırmızılıların bu transferi bitirmek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Kjaer, 2015-2016 sezonunun başında Fransız ekibi Lille'den 7,65 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe kadrosuna katılmıştı.

Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray yolunda!

Fenerbahçe formasını iki sezon giyen Kjaer, toplam 88 maçta forma giydi. Yıldız isim 88 maçta 5 gole imza atarken 15 sarı 2 de kırmızı kart gördü.

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