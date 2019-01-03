Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

Fatih Terim'in ise son olarak, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosuyla ihtiyaçlarımızı, yedeklerimiz ve hatta jokerleimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce liste hazırladık. Bu listedeki oyuncular izlenmeye devam etti. Bu listeyi idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza teslim ettik." açıklaması dikkat çekti.



