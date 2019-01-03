Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

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Fatih Terim Musfafa Cengiz'i yalanladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken, başkan Mustafa Cengiz'in transfer sözlerini yalanladı.
3 Ocak 2019 Perşembe, 20:42:22 Güncelleme: 20:49:05
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Fatih Terim'in ise son olarak, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosuyla ihtiyaçlarımızı, yedeklerimiz ve hatta jokerleimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce liste hazırladık. Bu listedeki oyuncular izlenmeye devam etti. Bu listeyi idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza teslim ettik." açıklaması dikkat çekti.
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