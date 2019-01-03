Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fatih Terim Musfafa Cengiz'i yalanladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken, başkan Mustafa Cengiz'in transfer sözlerini yalanladı.
3 Ocak 2019 Perşembe, 20:42:22 Güncelleme: 20:49:05
Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim instagram hesabından transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

Terim'in özellikle günlerce ve gecelerce liste çıkardık sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

Hatırlanacağı üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz haftalarda transferle ilgili önümüze bir şey gelmedi demişti.

Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

Fatih Terim'in ise son olarak, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosuyla ihtiyaçlarımızı, yedeklerimiz ve hatta jokerleimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce liste hazırladık. Bu listedeki oyuncular izlenmeye devam etti. Bu listeyi idari ve sportif işlerle ilgilenen arkadaşlarımıza teslim ettik." açıklaması dikkat çekti.

Fatih Terim Musfafa Cengizi yalanladı!

MUSTAFA CENGİZ NE SÖYLEMİŞTİ?

Futbol Arena'nın haberine göre Mustafa Cengiz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

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