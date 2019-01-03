Fatih Terimden flaş transfer sözleri - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den flaş transfer sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:49:42 Güncelleme: 19:59:21
Fatih Terimden flaş transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig'in devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fatih Terimden flaş transfer sözleri

Yaz transfer döneminde yaptığından ziyade yapamadığı transferler ile gündeme oturan Galatasaray, devre arasında aynı hataya düşmek istemiyor.

Fatih Terimden flaş transfer sözleri

Transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gönderilecek isimlerle de transfer piyasasında ses getiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Instagram hesabı üzerinden sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Fatih Terimden flaş transfer sözleri

Fatih Terim'in Galatasaray'ın transfer gündemi ile alakalı yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Fatih Terimden flaş transfer sözleri

"BİRÇOK İSİM OKUYORUM"

"Transferi mümkün gözükmeyen birçok duyuyorum, okuyorum."

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