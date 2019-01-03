İşte Eren Derdiyokun yeni takımı - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:26:37 Güncelleme: 19:27:20
İşte Eren Derdiyokun yeni takımı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da üç ayrılık birden yaşandı.

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İşte Eren Derdiyokun yeni takımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Eren Derdiyokun yeni takımı

Sarı-kırmızılıların Yeşil Burun Adalı yıldızı Garry Rodrigues ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e transfer oldu. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

İşte Eren Derdiyokun yeni takımı

Bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.

İşte Eren Derdiyokun yeni takımı

Hannover ile flört eden ve Alman ekibine imza atmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu, ani bir çalımla rotayı başka bir takıma çevirdi.

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