İşte Eren Derdiyokun yeni takımı - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:26:37
Güncelleme: 19:27:20
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da üç ayrılık birden yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılıların Yeşil Burun Adalı yıldızı Garry Rodrigues ise Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad'e transfer oldu. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
Bu sezon gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok'un yeni takımı belli oldu.
Hannover ile flört eden ve Alman ekibine imza atmasına kesin gözüyle bakılan golcü oyuncu, ani bir çalımla rotayı başka bir takıma çevirdi.