Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap! - Galeri - Fotomaç
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Serdar Aziz'den Fatih Terim'e şok cevap!
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fatih Terim ile yaptığı toplantının ardından sessizliğini bozdu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:04:29
Güncelleme: 20:13:35
Galatasaray'da Serdar Aziz ile ipler koptu.
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Kendisine kulüp bulması söylenen Serdar, son şans olarak teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme talep etmişti.
Gerçekleşen görüşmenin ardından Serdar Aziz umduğunu bulamadı.
Fatih Terim'in Serdar Aziz açıklamasını izlemek için TIKLAYINIZ
Milli stoper daha sonra Fatih Terim ile ilgili olay sözler sarfetti.
Terim toplantının ardından şöyle konuşmuştu;