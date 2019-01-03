Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Serdar Aziz'den Fatih Terim'e şok cevap!

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Fatih Terim ile yaptığı toplantının ardından sessizliğini bozdu.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:04:29 Güncelleme: 20:13:35
Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap!

Galatasaray'da Serdar Aziz ile ipler koptu.

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Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap!

Kendisine kulüp bulması söylenen Serdar, son şans olarak teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme talep etmişti.

Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap!

Gerçekleşen görüşmenin ardından Serdar Aziz umduğunu bulamadı.

Fatih Terim'in Serdar Aziz açıklamasını izlemek için TIKLAYINIZ

Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap!

Milli stoper daha sonra Fatih Terim ile ilgili olay sözler sarfetti.

Serdar Azizden Fatih Terime şok cevap!

Terim toplantının ardından şöyle konuşmuştu;

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