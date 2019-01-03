Galatasaray Mangala ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray Mangala ile anlaştı!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna forvetin yanı sıra stoper takviyesi de yapmayı planlayan Galatasaray, dünyaca ünlü stoperin transferinde büyük mesafe kaydetti.
3 Ocak 2019 Perşembe, 18:51:06
Güncelleme: 19:02:31
Galatasaray'da Fatih Terim'in dönmesiyle beraber Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün soluğu tesislerde aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılarda başta Brezilyalı golcü Alan transferi olmak üzere transfer konusunda son durum ele alınıdı.
MANGALA TRANSFERİNDE OLUMLU GELİŞME
Milliyet'te yer alan habere göre; stoper adayları arasında gündeme gelen Eliaquim Mangala ile ilgili gelişmelerin de olumlu gittiği belirtildi.
27 yaşındaki stoper için Manchester City ile görüşen idareciler İngiliz kulübünde şans bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor.
CITY'DEN ŞANS BULAMIYOR
Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız stoper bu sezon City'de hiçbir resmi maçta forma giyme şansı bulamadı.