Galatasaray Mangala ile anlaştı! - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray Mangala ile anlaştı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosuna forvetin yanı sıra stoper takviyesi de yapmayı planlayan Galatasaray, dünyaca ünlü stoperin transferinde büyük mesafe kaydetti.

3 Ocak 2019 Perşembe, 18:51:06 Güncelleme: 19:02:31
Galatasaray Mangala ile anlaştı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in dönmesiyle beraber Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay dün soluğu tesislerde aldı.

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Galatasaray Mangala ile anlaştı!

Sarı-kırmızılılarda başta Brezilyalı golcü Alan transferi olmak üzere transfer konusunda son durum ele alınıdı.

Galatasaray Mangala ile anlaştı!

MANGALA TRANSFERİNDE OLUMLU GELİŞME

Milliyet'te yer alan habere göre; stoper adayları arasında gündeme gelen Eliaquim Mangala ile ilgili gelişmelerin de olumlu gittiği belirtildi.

Galatasaray Mangala ile anlaştı!

27 yaşındaki stoper için Manchester City ile görüşen idareciler İngiliz kulübünde şans bulamayan Fransız oyuncuyu kiralamak istiyor.

Galatasaray Mangala ile anlaştı!

CITY'DEN ŞANS BULAMIYOR

Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız stoper bu sezon City'de hiçbir resmi maçta forma giyme şansı bulamadı.

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