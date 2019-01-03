Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam... - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den jet transfer! Serdar Aziz'e ödenecek rakam...

Transferde flaş gelişme... Galatasaray'da Serdar Aziz ayrılığının resmi açıklamayla teknik direktör Fatih Terim'in bizzat duyurmasının ardından Fenerbahçe harekete geçti.

3 Ocak 2019 Perşembe, 17:41:05 Güncelleme: 17:43:06
Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi... Sarı lacivertliler transfer listesini güncelledi ve Galatasaray ile yollarını ayıracağı kesinleşen Serdar Aziz'e mesaj yolladı. İşte o mesaj ve detaylar...


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Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından IG TV'yi kullanarak Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam...

Açıklama sonrası hiç zaman kaybetmeyen Fenerbahçe, hemen harekete geçti ve yıldız oyuncuya mesaj gönderdi.

Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam...

Galatasaray'dan 1,5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a bonservisini al, gel teklifi yapılırken Serdar'ın Fenerbahçe dorması giymesi halinde oyuncuya yıllık ödenecek rakam da öğrenildi.

Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam...

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