Fenerbahçeden jet transfer! Serdar Azize ödenecek rakam... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den jet transfer! Serdar Aziz'e ödenecek rakam...
Transferde flaş gelişme... Galatasaray'da Serdar Aziz ayrılığının resmi açıklamayla teknik direktör Fatih Terim'in bizzat duyurmasının ardından Fenerbahçe harekete geçti.
3 Ocak 2019 Perşembe, 17:41:05
Güncelleme: 17:43:06
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi... Sarı lacivertliler transfer listesini güncelledi ve Galatasaray ile yollarını ayıracağı kesinleşen Serdar Aziz'e mesaj yolladı. İşte o mesaj ve detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından IG TV'yi kullanarak Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un takımdan ayrılacağını duyurmuştu.
Açıklama sonrası hiç zaman kaybetmeyen Fenerbahçe, hemen harekete geçti ve yıldız oyuncuya mesaj gönderdi.
Galatasaray'dan 1,5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a bonservisini al, gel teklifi yapılırken Serdar'ın Fenerbahçe dorması giymesi halinde oyuncuya yıllık ödenecek rakam da öğrenildi.
YILLIK 2,5 MİLYON EURO KAZANACAK
Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcuya 2,5 milyon euro maaş teklifinde bulundu.