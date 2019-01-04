Tolgay kahraman olur
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tolgay kahraman olur

Tolgay kahraman olur

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, 'ın sarı-lacivertli takıma gelmesi halinde çok iş yapacağını söyledi.

Radyospor'a konuşan Serhat, "Tolgay tam 'nin aradığı oyuncu. onu çok istiyor. Jailson toplayıcılık işin yapar, Tolgay önde de oynayabiliyor, iki yönlü, Jailson'la çok iyi ikili olacak. Biz Tolgay'dan küçük çaplı bir kahraman yaratırız" dedi.
  1. 4.1.2019
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tolgay kahraman olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN