Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam - Galeri - Fotomaç
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon yükselişe geçen yıldız oyuncunun talipleri artıyor.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:18:13
Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam

Fenerbahçe'de bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren yıldız futbolcunun talipleri artıyor.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam

Avrupa'nın iki dev kulübü, Eljif Elmas için için transfer yarışına girdi.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam

Tutto Mercato'nun haberine göre, Lazio ve Borussia Dortmund, Eljif'i transfer etmek için girişimlere başladı.

Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam

Haberde Lazio'nun genç orta saha için 15 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN