Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçeli yıldıza dev talip! İşte önerilen rakam
Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon yükselişe geçen yıldız oyuncunun talipleri artıyor.
3 Ocak 2019 Perşembe, 19:18:13
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren yıldız futbolcunun talipleri artıyor.
Avrupa'nın iki dev kulübü, Eljif Elmas için için transfer yarışına girdi.
Tutto Mercato'nun haberine göre, Lazio ve Borussia Dortmund, Eljif'i transfer etmek için girişimlere başladı.
Haberde Lazio'nun genç orta saha için 15 milyon euroluk bir teklif yapacağı iddia edildi.