Süper Lig'de günün özeti! (15.12.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
BB Erzurumspor'un yeni sponsoru Anka Jeneratör firması oldu. Yapılan açıklamaya göre, kulüp ile Anka Jeneratör arasında göğüs reklamı anlaşması imzalandı. Erzurum ekibi, yarın oynanacak Fenerbahçe maçına yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.
'KATKI VERECEK İSİM ALACAĞIZ'
Yeni Malatya başkanı Adil Gevrek, yapacakları transferde takıma katkı sağlayacak oyuncuları tercih edeceklerini söyledi. Gevrek, bugünkü Antalya maçı için "Galip gelmek için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın önünde kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.
'6 AYDIR PARA ALAMIYORUZ'
Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, 6 aydır paraların ödenmediğini söyleyerek isyan etti. Kartal, "Ekonomik sıkıntılardan ötürü 1.5, 2 aydır takımı maçlara motive edemeyecek duruma geldik. Başkan ve yönetimin bir şey yapması gerek. Gemi yürümüyor" diye konuştu.
ÖZDEŞ İNANIYOR
Göztepe'nın başında ilk maçına Bursa karşısında çıkan ve sahadan 0-0 ayrılan Kemal Özdeş takıma inandığını açıkladı. Bursa maçı sonlarında gelen tepkinin doğal olduğunu belirten Özdeş, "Özlenen Göztepe'ye kavuşacağız" dedi.
SİVASSPOR'DAN DOLAK'A VEFA
Ligin 15. haftasındaki Sivas-Göztepe maçı sonrası kalp krizi geçirerek ölen taraftar Eren Dolak'ın adı, 4 Eylül Stadı'ndaki 9 numaralı girişte yaşatılacak. Sivasspor, Dolak'ın stada son kez giriş yaptığı Osman Seçilmiş Tribünü 9 nolu kapıya "Eren Dolak Girişi" adını verdi.
TARAFTARLAR FORMA ÇIKARDI
Ankaragücü taraftarları Sivas maçını üstü çıplak izledi! Nedeni ise 6 sene önce Sivas'ta kar yağışı altında oynanan ve 3-0 kaybedilen maçta yedek forması olmayan takımlarını anmaktı. Taraftarlar, dün hava sıcaklığı 1 derece olan Sivas'ta formalarını çıkararak maçı izledi.
ALTUĞ VERDİ UNUTULMADI
Makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi unutulmadı. Rizeli futbolcular ısınmaya Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişörtle çıktı. Alanya ekibi ise Altuğ Verdi'nin fotoğrafının formalarının sağ koluna bastırdı ve maça böyle çıktı. Ayrıca Verdi için pankart açıldı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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