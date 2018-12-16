Fernando Muslera dip yaptı

Galatasaray'da yıllardır takımın en güvenilir ismi olan Fernando Muslera herkesi hayretler içinde bırakmaya başladı. Fener derbisinde gereksiz bir penaltı yaptıran, Schalke'de topu elinden kaçıran Uruguaylı, Başakşehir'de de hatalı bir gol yedi. Porto maçında kaleye gelen ilk isabetli şutu yiyen Nando, dün de aynısını yaşadı.