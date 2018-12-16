Fernando Muslera dip yaptı
Galatasaray'da yıllardır takımın en güvenilir ismi olan Fernando Muslera herkesi hayretler içinde bırakmaya başladı.
Galatasaray'da yıllardır takımın en güvenilir ismi olan Fernando Muslera herkesi hayretler içinde bırakmaya başladı. Fener derbisinde gereksiz bir penaltı yaptıran, Schalke'de topu elinden kaçıran Uruguaylı, Başakşehir'de de hatalı bir gol yedi. Porto maçında kaleye gelen ilk isabetli şutu yiyen Nando, dün de aynısını yaşadı.
- 16.12.2018
-
Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
-
Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
-
MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Fernando Muslera dip yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.