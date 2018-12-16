Fernando Muslera dip yaptı – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
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dip yaptı

Fernando Muslera dip yaptı

'da yıllardır takımın en güvenilir ismi olan herkesi hayretler içinde bırakmaya başladı.

'da yıllardır takımın en güvenilir ismi olan herkesi hayretler içinde bırakmaya başladı. Fener derbisinde gereksiz bir penaltı yaptıran, 'de topu elinden kaçıran Uruguaylı, 'de de hatalı bir gol yedi. Porto maçında kaleye gelen ilk isabetli şutu yiyen Nando, dün de aynısını yaşadı.

  1. 16.12.2018
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