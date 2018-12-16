Erman Toroğlu: Medel'den stoper olmaz boyu çok kısa
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Medel'den stoper olmaz boyu çok kısa" yorumunu yaptı.
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