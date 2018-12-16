Eren Derdiyok hem attı hem yaktı! – Fotomaç – 16 Aralık 2018
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Eren Derdiyok hem attı hem yaktı!

hem attı hem yaktı!

Eren Derdiyok hem attı hem yaktı!

’ın elindeki tek santrfor durumunda olan İsviçreli, 30’da penaltıdan ağları sarstı. 50’de ağır davranarak net pozisyonu harcadı

'da her maçta konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaçırdığı pozisyonlar kadar savunmada yaptığı kritik hatalarla takımın gol yemesine neden olan Eren Derdiyok, dün de 'in ilk 11 tercihleri arasındaydı. Karşılaşmanın ilk yarısında silik bir performans ortaya koyan İsviçreli golcü, Galatasaray'ın Ndiaye sayesinde kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçti. Meşin yuvarlağı sağ köşeye sert vuruşla gönderen Eren, fileleri sarstı. Eren golle buluşsa da 50. dakikada kaçırdığı golle yine saç baş yoldurttu. Hızlı çıkan sarı-kırmızılılarda Ndiaye'nin taşıdığı top önce Onyekuru'ya ardından tekrar Ndiaye'ye geldi. Ndiaye müthiş bir pasla Eren'i ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşturdu. Sağında boş durumda olan Feghouli ve karşısında sadece kaleci olan Eren, çok ağır kalarak topu kaybetti. Eren'in kaybettiği pozisyon Galatasaray'ın yakalamış olduğu en net fırsatlardan biriydi. Eren yerini 83. dakikada sağ bek Martin Linnes'e bırakarak saha kenarına geldi. Eren, bu sezon 8'inci golünü kaydetti.

  1. 16.12.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eren Derdiyok hem attı hem yaktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN