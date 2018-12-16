Eren Derdiyok hem attı hem yaktı!

Galatasaray'da Eren Derdiyok her maçta konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda kaçırdığı pozisyonlar kadar savunmada yaptığı kritik hatalarla takımın gol yemesine neden olan Eren Derdiyok, dün de Fatih Terim'in ilk 11 tercihleri arasındaydı. Karşılaşmanın ilk yarısında silik bir performans ortaya koyan İsviçreli golcü, Galatasaray'ın Ndiaye sayesinde kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçti. Meşin yuvarlağı sağ köşeye sert vuruşla gönderen Eren, fileleri sarstı. Eren golle buluşsa da 50. dakikada kaçırdığı golle yine saç baş yoldurttu. Hızlı çıkan sarı-kırmızılılarda Ndiaye'nin taşıdığı top önce Onyekuru'ya ardından tekrar Ndiaye'ye geldi. Ndiaye müthiş bir pasla Eren'i ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşturdu. Sağında boş durumda olan Feghouli ve karşısında sadece kaleci Mert Günok olan Eren, çok ağır kalarak topu kaybetti. Eren'in kaybettiği pozisyon Galatasaray'ın yakalamış olduğu en net fırsatlardan biriydi. Eren yerini 83. dakikada sağ bek Martin Linnes'e bırakarak saha kenarına geldi. Eren, bu sezon 8'inci golünü kaydetti.