Konyaspor - Alanyaspor | CANLI

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.









Ligin 13. haftasında teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve başlamasıyla deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor 18 puanla 9. sırada yer alıyor.



Sergen Yalçın'ın göreve başladığı Aytemiz Alanyaspor ise geçen hafta Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza atmıştı. Akdeniz temsilcisi ligde 15 puanla 13. sırada yer alıyor.