Konyaspor - Alanyaspor | CANLI İZLE
30 Kasım 2018, Cuma
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Konyaspor - | CANLI

Konyaspor - Alanyaspor | CANLI

'in 14. haftasında sahasında Aytemiz Alanyasspor'u konuk ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.




Ligin 13. haftasında teknik direktör 'ın göreve başlamasıyla deplasmanda ile 1-1 berabere kalan 18 puanla 9. sırada yer alıyor.


'ın göreve başladığı Aytemiz ise geçen hafta 'u 5-0 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza atmıştı. Akdeniz temsilcisi ligde 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

  1. 30.11.2018 19:41
  2. Güncelleme: 30.11.2018 19:59
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