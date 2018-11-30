Konyaspor - Alanyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Aytemiz Alanyasspor'u konuk ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.
Ligin 13. haftasında teknik direktör Aykut Kocaman'ın göreve başlamasıyla deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor 18 puanla 9. sırada yer alıyor.
Sergen Yalçın'ın göreve başladığı Aytemiz Alanyaspor ise geçen hafta Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek flaş bir galibiyete imza atmıştı. Akdeniz temsilcisi ligde 15 puanla 13. sırada yer alıyor.
- 30.11.2018 19:41
- Güncelleme: 30.11.2018 19:59
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