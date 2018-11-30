Galatasaray - Beşiktaş maçında gözler kalecilerde olacak!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kaleciler Karius ve Muslera'nın performansı, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek. Siyah-beyazlı takımın file bekçisi, bu sezonki 13 resmi maçta 19 gol yedi. Bu sezon 19 resmi maçta kaleyi koruyan Muslera, 21 gole engel olamadı.