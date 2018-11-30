Galatasaray - Beşiktaş maçında gözler kalecilerde olacak!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kaleciler Karius ve Muslera'nın performansı, takımlarının alacağı sonuca önemli etki edecek. Siyah-beyazlı takımın file bekçisi, bu sezonki 13 resmi maçta 19 gol yedi. Bu sezon 19 resmi maçta kaleyi koruyan Muslera, 21 gole engel olamadı.
30 Kasım 2018 Cuma, 20:06:34
Güncelleme: 20:09:51
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.
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Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmalarda kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius ile Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Siyah-beyazlı ekibin bu sezon İngiltere'nin Liverpool takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Karius ile sarı-kırmızılılarda 8. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide göstereceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.
KARIUS 2. KEZ DERBİDE
Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Galatasaray'a karşı forma giymesi durumunda Türkiye'de ikinci kez bir derbide sahaya çıkacak.
Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla ligin 6. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadele etti.