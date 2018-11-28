Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'da hatıra fotoğrafı
Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan 3 futbolcu idman sonrası beraber fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı.
ANTRENMAN SONRASI FOTOĞRAF
Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Aatif, Dirar ve Volkan Demirel takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman'la yeni bir döneme başlayan sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu henüz affedilmiş değil.
Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren tecrübeli isimlerin son derece keyifli oldukları objektiflere yansıdı.
- 28.11.2018 16:45
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'da hatıra fotoğrafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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