Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan 3 futbolcu idman sonrası beraber fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı.

ANTRENMAN SONRASI FOTOĞRAF

Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Aatif, Dirar ve Volkan Demirel takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman'la yeni bir döneme başlayan sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu henüz affedilmiş değil.



Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren tecrübeli isimlerin son derece keyifli oldukları objektiflere yansıdı.