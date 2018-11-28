Fenerbahçe'de Volkan, Aatif ve Dirar'da hatıra fotoğrafı – Fotomaç – 28 Kasım 2018
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'de Volkan, Aatif ve Dirar'da hatıra fotoğrafı

<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Volkan, Aatif ve Dirar'da hatıra fotoğrafı

Sarı-lacivertli takımda kalan 3 futbolcu idman sonrası beraber fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı.

ANTRENMAN SONRASI FOTOĞRAF
'de disiplinsiz davranışları nedeniyle kalan Aatif, Dirar ve takımdan ayrı çalışmaya devam ediyor. Cocu'nun gönderilmesinin ardından Koeman'la yeni bir döneme başlayan sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu henüz affedilmiş değil.

Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren tecrübeli isimlerin son derece keyifli oldukları objektiflere yansıdı.

  1. 28.11.2018 16:45
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