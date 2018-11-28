Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etti. Ardından Fenerbahçe'den bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli kulüp, herhangi bir kulübe ayrıcalık sağlanmaması gerektiğini belirtti.
Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı basın açıklamasında Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki kararları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini duyurmuştu.
Söz konusu karara bugün Kulüpler Birliği'nden itiraz geldi. Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etti.
Kulüpler Birliği'nin iki hakeme verdiği desteğin ardından Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi.
Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı resmi internet sitesinden yayımlayan Sarı Lacivertliler, Twitter hesabından da açıklamada yer alan şu ifadeyi paylaştı:
"Bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi, Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir."
İşte o paylaşım...
- 28.11.2018 16:17
- Güncelleme: 28.11.2018 17:05
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
Toplam 2
Yorum
akrep sizin işinize gelince nasıl birleşip adalet arıyorsunuz aradığınız yapmaya çalıştığınız adaletsizlik değilmi gs cezalandırılsın demi
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Galatasaray taraftarının takımına güveni tam
Toplam 1
Yorum
HADİ ASLANLAR HAYDİ ASLANLAR.GÜVENİYORUZ SİZE SEZONUN MAÇIDIR BU MAÇ.HERŞEYİNİZİ VERİN. BERABERLİK BİLE KURTARSANIZ YETER
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Kulüpler Birliği'nden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için flaş talep
Toplam 1
Yorum
tuase Hakemler büyük takımları kollasın demiyorum.. Ancak daha dikkatli olmak zorunda.. Kamuoyu baskısı gerçeği var..
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