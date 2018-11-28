Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı basın açıklamasında Galatasaray-Atiker Konyaspor maçındaki kararları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu karara bugün Kulüpler Birliği'nden itiraz geldi. Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etti.

Kulüpler Birliği'nin iki hakeme verdiği desteğin ardından Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi.

Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı resmi internet sitesinden yayımlayan Sarı Lacivertliler, Twitter hesabından da açıklamada yer alan şu ifadeyi paylaştı:

"Bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi, Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir."

İşte o paylaşım...