Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"
28 Kasım 2018, Çarşamba
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'den 'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: "Bir kulübe ayrıcalık sağlanamaz"

Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla ve için verilen kararının geri çekilmesini talep etti. Ardından 'den bir paylaşım geldi. Sarı lacivertli kulüp, herhangi bir kulübe ayrıcalık sağlanmaması gerektiğini belirtti.

Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı basın açıklamasında -Atiker Konyaspor maçındaki kararları nedeniyle ve 'ya ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini duyurmuştu.

Söz konusu karara bugün Kulüpler Birliği'nden itiraz geldi. Kulüpler Birliği, 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararının geri çekilmesini talep etti.

Kulüpler Birliği'nin iki hakeme verdiği desteğin ardından 'den de flaş bir hamle geldi.

Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamayı resmi internet sitesinden yayımlayan Sarı Lacivertliler, Twitter hesabından da açıklamada yer alan şu ifadeyi paylaştı:

"Bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi, Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir."

İşte o paylaşım...

  1. 28.11.2018 16:17
  2. Güncelleme: 28.11.2018 17:05
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