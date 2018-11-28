Elvir Baliçten Fenerbahçe için flaş sözler! Kümede... - Galeri - Fotomaç
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Elvir Baliç'ten Fenerbahçe için flaş sözler! 'Kümede...'
Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen Elvir Baliç, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 16:51:06
Güncelleme: 17:09:57
Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek isteyen Balic'in Fenerbahçe ile ilgili yaptığı yorumlar ise dikkat çekti. İşte Balic'in açıklamalarından öne çıkanlar:
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"Seleznyov çok profesyonel oyuncu. Seleznyov Galatasaray ve Başakşehir için de doğru tercih olur. Seleznyov'a yaklaşımınız çok önemli. Ona karşı iyi davranırlarsa onun kalbini kazanabilirsiniz"
"Edin Visca'yı Bosna'dan tanıyorum. Visca'nın en büyük artısı Türkiye'ye gelmesi oldu. Visca çok kaliteli bir oyuncu. Her geçen gün kalitesini artırıyor."
"Visca, önümüzdeki sezon Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de olmalı. Visca şu anda Süper Lig'in en iyi futbolcusu. Bu düşüncemde Visca'nın istikrarı çok önemli."
"Fenerbahçe'nin bu kadar kötü hale geleceğini düşünmüyordum. Büyük takımda oynamak o kadar kolaylaştı ki herkes büyük takımda oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin kalite eksiği var."
"Fenerbahçe'de bu oyuncularla hangi hoca gelirse gelsin bir şey yapacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bu kadrosu ancak kümede kalabilir"