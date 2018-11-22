En yaşlısı Süper Lig
Süper Lig, Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa’yla kıyaslandığında 28.53 ile yaş ortalaması en yüksek lig.
Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de forma giyen futbolcuların yaş ortalamasına bakıldığında, en yaşlı lig olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de 28.53 olan yaş ortalaması, Serie A'da 27.42, Premier Lig'de 27.1, La Liga'da 27.04, Ligue 1'de 25.89 ve Bundesliga'da 25.86 olarak gerçekleşti.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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