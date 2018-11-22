En yaşlısı Süper Lig

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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    En yaşlısı

    En yaşlısı <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>

    , Avrupa’nın 5 büyük ligi , , , ve ’yla kıyaslandığında 28.53 ile yaş ortalaması en yüksek lig.

    Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri , , Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de forma giyen futbolcuların yaş ortalamasına bakıldığında, en yaşlı lig olarak dikkati çekiyor. 'de 28.53 olan yaş ortalaması, Serie A'da 27.42, 'de 27.1, 'da 27.04, Ligue 1'de 25.89 ve Bundesliga'da 25.86 olarak gerçekleşti.

    1. 22.11.2018
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