Süper Lig'de günün özeti! (21.11.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Sivasspor, Pazar günü Ç.Rize'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki idmanda orta saha Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Asbaşkan Faruk Taşseten ile Genel Sayman Ekrem Munar da antrenmanın bir bölümünü izledi.
KONYASPOR'DA ASLAN MESAİSİ
G.Saray deplasmanında puan arayacak Konyaspor, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde çalışmalarını hırslı şekilde sürdürüyor. İdmana, tedavileri süren Selim Ay ve Hurtado katılmadı.
ANTALYA TAKTİK ÇALIŞTI
Erzurumspor'la deplasmanda puan savaşı verecek Antalyaspor, maçın taktiği üzerine çalışmalar yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, hücum ve savunma oyun planları üzerinde durdu.
DENİZ TÜRÜÇ GERİ SAYIMA GEÇTİ
Kayseri'de sakatlar kervanındaki Deniz Türüç, oynayacağı günü adeta iple çekiyor. Ligde en son 6. haftada 22 Eylül'deki Konya maçında görev alan milli futbolcu, "Artık oynamak istiyorum. Alanya maçında da maalesef yokum. Ama Trabzon karşılaşmasında artık sahaya çıkmak istiyorum. Umarım tekrar şanssızlık yaşamam" temennisinde bulundu.
KAYSERİ'DE 7 KİŞİ YOK
Kayseri'de Alanya maçı öncesi eksiklerin fazlalığı can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin, Oğuzhan Berber, Kravets, Deniz Türüç, kırmızı kart cezalısı Lopes ve kadro dışı bırakılan Biyik yok.
LİDER SIKI ÇALIŞIYOR
Göztepe deplasmanında liderlik unvanını korumak isteyen Başakşehir, çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sakat olan Elia antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem fizyoterapistle çalıştı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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