Süper Lig'de günün özeti! (21.11.18)
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    'de günün özeti! (21.11.18)

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de günün özeti! (21.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    SİVAS RİZE'YE BİLENİYOR

    Sivasspor, Pazar günü Ç.'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki idmanda orta saha Mert Hakan Yandaş, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Asbaşkan Faruk Taşseten ile Genel Sayman Ekrem Munar da antrenmanın bir bölümünü izledi.

    KONYASPOR'DA ASLAN MESAİSİ

    G.Saray deplasmanında puan arayacak , yeni teknik direktörü yönetiminde çalışmalarını hırslı şekilde sürdürüyor. İdmana, tedavileri süren Selim Ay ve Hurtado katılmadı.

    ANTALYA TAKTİK ÇALIŞTI

    Erzurumspor'la deplasmanda puan savaşı verecek Antalyaspor, maçın taktiği üzerine çalışmalar yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, hücum ve savunma oyun planları üzerinde durdu.

    DENİZ TÜRÜÇ GERİ SAYIMA GEÇTİ

    'de sakatlar kervanındaki Deniz Türüç, oynayacağı günü adeta iple çekiyor. Ligde en son 6. haftada 22 Eylül'deki Konya maçında görev alan milli futbolcu, "Artık oynamak istiyorum. Alanya maçında da maalesef yokum. Ama karşılaşmasında artık sahaya çıkmak istiyorum. Umarım tekrar şanssızlık yaşamam" temennisinde bulundu.

    KAYSERİ'DE 7 KİŞİ YOK

    'de Alanya maçı öncesi eksiklerin fazlalığı can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sakat olan Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin, , Kravets, Deniz Türüç, kırmızı kart cezalısı Lopes ve kadro dışı bırakılan Biyik yok.

    LİDER SIKI ÇALIŞIYOR

    Göztepe deplasmanında liderlik unvanını korumak isteyen Başakşehir, çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sakat olan Elia antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem fizyoterapistle çalıştı.
    1. 22.11.2018
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