Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!
Golcü sıkıntısına devre arasında son vermeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar, Javier Hernandez'in kiralanması için resmen düğmeye bastı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:10:34
Güncelleme: 07:52:30
Hücum hattında büyük bir sıkıntı yaşayan ve devre arasında kaliteli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta harekat başladı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-Beyazlılar, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Javier Hernandez için düğmeye bastı. Yönetici Umut Güner, Meksikalı oyuncuyla bir araya geldi.
Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Güner'in 'Bezelye' lakaplı Hernandez ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Güner, West Ham yetkilileri ile de masaya oturacak.
ÖNCE 6 AY, SONRA BONSERVİS
Beşiktaş'ın hedefi 30 yaşındaki futbolcuyu önce 6 aylığına kiralamak, ardından da bonservisini almak.
West Ham'da yedek kalan Hernandez'in ayrılığa sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.