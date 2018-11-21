Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti! - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!

    Golcü sıkıntısına devre arasında son vermeyi hedefleyen Siyah-Beyazlılar, Javier Hernandez'in kiralanması için resmen düğmeye bastı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:10:34 Güncelleme: 07:52:30
    Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!

    Hücum hattında büyük bir sıkıntı yaşayan ve devre arasında kaliteli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta harekat başladı...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!

    Siyah-Beyazlılar, transfer listesinin ilk sırasında yer alan Javier Hernandez için düğmeye bastı. Yönetici Umut Güner, Meksikalı oyuncuyla bir araya geldi.

    Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!

    Yaptığı flaş transferlerle dikkatleri üzerine çeken Güner'in 'Bezelye' lakaplı Hernandez ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Güner, West Ham yetkilileri ile de masaya oturacak.

    Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!

    ÖNCE 6 AY, SONRA BONSERVİS

    Beşiktaş'ın hedefi 30 yaşındaki futbolcuyu önce 6 aylığına kiralamak, ardından da bonservisini almak.

    Beşiktaş Javier Hernandez ile temasa geçti!

    West Ham'da yedek kalan Hernandez'in ayrılığa sıcak bakması işleri kolaylaştırıyor.

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