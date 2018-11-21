Alanyaspordan Ozan Tufan bombası!

Alanya'nın ise bonservisi ile almayı planladığı belirtildi. Bursa'dan 7 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, "Çok yetenekli futbolcu iyi çalışıyor. Geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek" diye pozitif bir açıklamada bulunmuştu.