Alanyaspordan Ozan Tufan bombası!

Akdeniz temsilcisi, sezon başında Emre Akbaba'ya karşılık önerilen ama transfer gerçekleşmeyince alamadığı Ozan Tufan için yeniden harekete geçti. Genç orta saha için prensip anlaşmasına varıldı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 22:51:52
Güncelleme: 07:54:51
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken, bir bomba transfer haberi Alanya'dan geldi. Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren, Mesut Bakkal ile yollarını ayırıp Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Akdeniz ekibinin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve U21 takımına gönderilen Ozan Tufan'la anlaştığı öğrenildi.
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Turuncu-yeşillilerin, sezon başında Galatasaray'la transfer savaşına giriştiği yıldız oyuncuları Emre Akbaba'ya karşılık, takasta önerilen 23 yaşındaki orta saha için Ali Koç yönetimiyle prensipte anlaştığı bildirildi.
İLK HEDEF BONSERVİSİYLE GELMESİ
İki kulüp yetkililerinin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelerek Ozan transferi için el sıkıştığı belirtildi.
Fenerbahçe ile kontratı 2020'ye kadar süren milli yıldızın bonservisi ile mi yoksa kiralık mı gideceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.
Alanya'nın ise bonservisi ile almayı planladığı belirtildi. Bursa'dan 7 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, "Çok yetenekli futbolcu iyi çalışıyor. Geleceğiyle ilgili kararı kendisi verecek" diye pozitif bir açıklamada bulunmuştu.