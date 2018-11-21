Süper Lig'de günün özeti! (20.11.18)
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'de günün özeti! (20.11.18)

    Süper Lig'de günün özeti! (20.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    DADAŞ HAZIR

    'u konuk edecek Erzurumspor'da , iç saha avantajını kullanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "İç saha avantajını kullanan bir takım hüviyetine büründük. Antalyaspor maçı bizim için olmazsa olmaz karşılaşmalardan bir tanesi. Sırf kazanma odaklı olacağız" diye iddialı konuştu.

    'BİTSİN BU HUSUMET'

    'ı konuk edecek A.Gücü'nün, Beşiktaşlılara bileti 1 TL belirlemesi tartışma yaratmıştı. Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, "Taraftarın husumeti bitmesi için 1 TL yaptık" dedi.

    GELECEĞIMIZ PARLAK

    Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya'nın turizm tanıtımında Antalyaspor'un da olması gerektiğini söyledi. da, "Antalyaspor'un parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Altyapıda bu potansiyel var" dedi.

    'ALANYA'YI YENECEĞİZ'

    Kayseri Başkanı Erol Bedir, Alanya'dan zaferle döneceklerini iddia etti. Bedir, "Alanya'yı yeneceğiz. Alanya maçıyla % 70 eski gücümüze kavuşuruz, Trabzon maçında da % 100 hazır oluruz" diye konuştu.

    A.GÜCÜ'NDE 3 MÜJDE

    Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibinde iyileşen Alihan Kubalas, İlhan Parlak ve kaleci 'ın da takımla çalışması yüzleri güldürdü.

    LIDERDEN KAN BAĞIŞI

    'de yönetici, teknik heyet ve futbolcular kan bağışı yaptı. ile futbolcular , Mossoro ve Caiçara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki Türk Kızılayı şubesinde kan verdi. Avcı, "İnsan hayatı kadar değerli hiçbir şey yok" sözleriyle kan bağışının önemine değindi.

    'SİVASSPOR MAÇI FİNAL MAÇIMIZ'

    Ligde sonuncu Ç.Rize'de teknik direktör , deplasmandaki Sivas maçı için, "Final niteliğinde bir maç olacak. İlk yarının sonuna kadar oynayacağımız beş maç bizim için çok değerli" dedi.

    BURSASPOR'UN DERDİ GOLCÜ

    'da Akhisar maçı öncesi forvet sıkıntısı var. Sakat olan Sakho ile Stancu'nun dışında kart cezalısı Lima'nın da yokluğunda Umut Nayir veya 16 yaşındaki Ali Akman'ın oynaması bekleniyor.

    SÜPER LİG'DEN 77 BEDELLİ

    Türkıye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 77'si 'den 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı. En fazla Süper Lig'den 77 bedelli Sivas ve Başakşehir'den (7'şer isim) futbolcunun yararlanacağı bedellide, dağılım şöyle:

    SÜPER LİG: 77
    1. LİG: 116
    TFF 2. LİG: 299
    TFF 3. LİG: 361
    1. 21.11.2018
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