Süper Lig'de günün özeti! (20.11.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Antalyaspor'u konuk edecek Erzurumspor'da Mehmet Özdilek, iç saha avantajını kullanmak istediklerini söyledi. Tecrübeli hoca, "İç saha avantajını kullanan bir takım hüviyetine büründük. Antalyaspor maçı bizim için olmazsa olmaz karşılaşmalardan bir tanesi. Sırf kazanma odaklı olacağız" diye iddialı konuştu.
'BİTSİN BU HUSUMET'
Beşiktaş'ı konuk edecek A.Gücü'nün, Beşiktaşlılara bileti 1 TL belirlemesi tartışma yaratmıştı. Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, "Taraftarın husumeti bitmesi için 1 TL yaptık" dedi.
GELECEĞIMIZ PARLAK
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya'nın turizm tanıtımında Antalyaspor'un da olması gerektiğini söyledi. Bülent Korkmaz da, "Antalyaspor'un parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Altyapıda bu potansiyel var" dedi.
'ALANYA'YI YENECEĞİZ'
Kayseri Başkanı Erol Bedir, Alanya'dan zaferle döneceklerini iddia etti. Bedir, "Alanya'yı yeneceğiz. Alanya maçıyla % 70 eski gücümüze kavuşuruz, Trabzon maçında da % 100 hazır oluruz" diye konuştu.
A.GÜCÜ'NDE 3 MÜJDE
Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibinde iyileşen Alihan Kubalas, İlhan Parlak ve kaleci Korcan Çelikay'ın da takımla çalışması yüzleri güldürdü.
LIDERDEN KAN BAĞIŞI
Başakşehir'de yönetici, teknik heyet ve futbolcular kan bağışı yaptı. Abdullah Avcı ile futbolcular Mert Günok, Mossoro ve Caiçara, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki Türk Kızılayı şubesinde kan verdi. Avcı, "İnsan hayatı kadar değerli hiçbir şey yok" sözleriyle kan bağışının önemine değindi.
'SİVASSPOR MAÇI FİNAL MAÇIMIZ'
Ligde sonuncu Ç.Rize'de teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki Sivas maçı için, "Final niteliğinde bir maç olacak. İlk yarının sonuna kadar oynayacağımız beş maç bizim için çok değerli" dedi.
BURSASPOR'UN DERDİ GOLCÜ
Bursaspor'da Akhisar maçı öncesi forvet sıkıntısı var. Sakat olan Sakho ile Stancu'nun dışında kart cezalısı Lima'nın da yokluğunda Umut Nayir veya 16 yaşındaki Ali Akman'ın oynaması bekleniyor.
SÜPER LİG'DEN 77 BEDELLİ
Türkıye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), 77'si Süper Lig'den 853 profesyonel futbolcunun bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı. En fazla Süper Lig'den 77 bedelli Sivas ve Başakşehir'den (7'şer isim) futbolcunun yararlanacağı bedellide, dağılım şöyle:
SÜPER LİG: 77
1. LİG: 116
TFF 2. LİG: 299
TFF 3. LİG: 361
- 21.11.2018
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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak sözleri
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 2
Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Trabzonspor'da Juraj Kucka depremi!
Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Süper Lig'de günün özeti! (20.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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