Şu anki kadrodan kimse giremezdi!
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Deivid, mevcut kadroyu beğenmediğini söyledi: “Şu anki kadrodan kimse bizim takımda ilk 18’e giremezdi”
'YILDIZ DOLUYDU'
Deivid şöyle konuştu: "Bizim dönemimizde Fenerbahçe yıldızlar topluluğu gibiydi. Üst düzey futbol oynuyorduk. Şimdi ciddi bir kalite düşüşü var. Başkan takımın durumunu düzeltip, kalitesini yukarı çekecektir. Önümüzdeki 2 yıl çok önemli. Yeni transferlere ihtiyaç var. Fenerbahçe yine Devler Ligi'nde olmalı."
'ZİCO KALMALIYDI'
Sambacı, Zico'nun gönderilmesinin büyük hata olduğunu belirtti. Deivid "Zico'nun gönderildiği dönem başkan Aziz Yıldırım'ın belki kendisine göre haklı gerekçeleri vardı ancak bu büyük hataydı. Zico kalsaydı lige ambargo koyar, her sene Şampiyonlar Ligi'nde olurduk. Avrupa'da başarılar elde ederdik" dedi.
'ZİCO-ALEX UYAR'
"Türk medyasında Alex ve Zico'nun F.Bahçe'nin başına geçebileceğini okudum ancak ikisinden de böyle bir şey duymadım. Zico'nun Fenerbahçe kariyerinde neler yaptığını herkes biliyor. Alex ile birlikte gelirlerse çok iyi sinerji yakalayabilirler. Umarım bu ikilinin yolları Fenerbahçe'de yeniden kesişir."
DEiViD'DEN iNCiLER
* F.Bahçe'yi küme düşme hattında görmek şaşırtıcı oldu. Fenerbahçe geçiş döneminde. Bunun zorlukları olacaktır. Zamanla düzelir.
* Artık F.Bahçe Brezilya'da manşet olan bir kulüp değil. Ben, Alex, Roberto Carlos ve Zico Fenerbahçe'deyken Brezilya'nın gözü buradaydı.
* Aragones, Daum ve Zico ile çalıştım. Üçü de çok iyi teknik direktörlerdi. En önemli başarıları Zico elde etti. Birlikte çalıştığım en iyi hoca Zico'ydu.
* Seçim sonuçlarını görünce şoke oldum. Aziz Yıldırım, 20 yıldır başkandı ve koltuğundan inmesi ütopik bir şeydi. Bu denli bir fark beklemiyordum.
* Koç, F.Bahçe'ye bir enerji getirdi. Tecrübeli bir futbol adamı. Kendisiyle görüşme fırsatım oldu. Çok önemli projeleri var. Ona inanıyorum.
- 21.11.2018
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Yorum
İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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