Rüştü: G.Saray’ı 2 kez reddettim – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Rüştü: G.Saray’ı 2 kez reddettim

    Rüştü: G.Saray’ı 2 kez reddettim

    'de toplamda 13 sezon forma giyen , 'dan 2 kez teklif aldığını açıkladı.

    'de toplamda 13 sezon forma giyen , 'dan 2 kez teklif aldığını açıkladı. Reçber, "Birincisi 1993 yılında, ikincisi ise F.Bahçe'den ayrıldığım zaman. Ama gitmem doğru olmazdı. ile arasındaki rekabet bambaşkadır. Ne kendimi ne de insanları yaralayayım diye düşündüm" dedi. Rüştü, 'de en beğendiği kalecilerin ile olduğunu açıkladı.

    1. 17.11.2018
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