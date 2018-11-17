Rüştü: G.Saray’ı 2 kez reddettim

Fenerbahçe'de toplamda 13 sezon forma giyen Rüştü Reçber, Galatasaray'dan 2 kez teklif aldığını açıkladı. Reçber, "Birincisi 1993 yılında, ikincisi ise F.Bahçe'den ayrıldığım zaman. Ama gitmem doğru olmazdı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet bambaşkadır. Ne kendimi ne de insanları yaralayayım diye düşündüm" dedi. Rüştü, Süper Lig'de en beğendiği kalecilerin Mert Günok ile Fernando Muslera olduğunu açıkladı.