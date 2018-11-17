Fenerbahçede büyük operasyon! - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe'de büyük operasyon!

    Fenerbahçe'de sezon sonu 13 ismin sözleşmesi sona ererken sadece 3 yıldızla sözleşme yenilenmesi planlanıyor.
    17 Kasım 2018 Cumartesi, 14:41:26
    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Fenerbahçe'de teknik direktör konusu en azından şimdilik rafa kalktı. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa sezonu Erwin Koeman ile tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı.

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    Fenerbahçede büyük operasyon!

    1 Haziran tarihi itibarıyla kiralıklar dahil toplam 13 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Ali Koç ve ekibi, bu oyunculardan bazılarıyla Ocak ayında sözleşme görüşmelerine start verecek.

    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Yönetimin ana planı Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli ile devam etme yönünde.

    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Şener'e ve Yiğithan'a TL üzerinden, Neustadter'e de şu anki sözleşmesinin altında teklifte bulunulacak.

    Fenerbahçede büyük operasyon!

    Mukavelesi sona eren bazı oyuncuların durumları ise takip edilecek. Bu isimler Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado.

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