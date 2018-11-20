Fenerbahçe'nin yeni sponsoru: Damat
Fenerbahçe, Damat ile 3 yıllık resmi kıyafet sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.
Fenerbahçe ile kıyafet markası Damat arasında 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yer aldı.
Burhan Karaçam yaptığı açıklamada, "Çok önemi bir gün. Türkiye'mizin iki önemli markası olan Fenerbahçe ve Damat arasındaki işbirliğini sizlerle paylaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana çok farklı sponsorluklarla Fenerbahçe'yi güçlendirmeyi, işbirliklerini amaç edinmiştik. Bugün de o günlerden biri. Fenerbahçemiz, Damat ile 3 yıllık yeni bir anlaşma içine girdi. Futbol, basketbol ve kadın takımlarımız, teknik heyetlerimiz, FBTV ve diğer medya alnındaki çalışanlarımız bu işbirliğinden faydalanabilecek. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: ''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YAPMAK SON DERECE ÖNEMLİ''
Çok güzel ve heyecanlı bir gün olduğunu dile getiren Süleyman Orakçıoğlu ise ''Milyonların sevgilisi olan Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz çok önemli bir anlaşmanın imza törenindeyiz. En çok taraftarı olan ve marka olarak bir gücü olan kulüple anlaşma yapmak son derece önemli. Ülkemizin global anlamda en etkili markasıyız'' diye konuştu.
- 20.11.2018 11:50
- Güncelleme: 20.11.2018 12:18
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Büyüklerin maskesi düştü
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Yorum
Gürsöz Hatırladığım kadarıyla Carvahal BJK yardımcıydı sonra hoca oldu keza Briegel de öyle ama ikisi de başarılı oldu Koeman a şans tanınmalı
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
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tutkun61 Fenerbahçe her ne kadar küme potasında olsa da büyük takımlara karşı iyi oynuyor.Bu yüzden dikkatli olmalıyız.
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Aliou Badji'ye 3 teklif birden
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Yorum
Engin ERKEN Bu forveti alabilirsek çok büyük bir iş yapmış oluruz. Hem geleceğe yatırım, hem de 10 yıl forvet aramayız
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru: Damat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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