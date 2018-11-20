Fenerbahçe'nin yeni sponsoru: Damat
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    20 Kasım 2018, Salı
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    'nin yeni sponsoru: Damat

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni sponsoru: Damat

    , Damat ile 3 yıllık resmi kıyafet sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcısı ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

    ile kıyafet markası Damat arasında 3 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İmza töreninde Başkan Yardımcısı ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu yer aldı.

    yaptığı açıklamada, "Çok önemi bir gün. Türkiye'mizin iki önemli markası olan Fenerbahçe ve Damat arasındaki işbirliğini sizlerle paylaşıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana çok farklı sponsorluklarla Fenerbahçe'yi güçlendirmeyi, işbirliklerini amaç edinmiştik. Bugün de o günlerden biri. Fenerbahçemiz, Damat ile 3 yıllık yeni bir anlaşma içine girdi. Futbol, basketbol ve kadın takımlarımız, teknik heyetlerimiz, FBTV ve diğer medya alnındaki çalışanlarımız bu işbirliğinden faydalanabilecek. Anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: ''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMA YAPMAK SON DERECE ÖNEMLİ''
    Çok güzel ve heyecanlı bir gün olduğunu dile getiren Süleyman Orakçıoğlu ise ''Milyonların sevgilisi olan Fenerbahçe ile yapmış olduğumuz çok önemli bir anlaşmanın imza törenindeyiz. En çok taraftarı olan ve marka olarak bir gücü olan kulüple anlaşma yapmak son derece önemli. Ülkemizin global anlamda en etkili markasıyız'' diye konuştu.

    1. 20.11.2018 11:50
    2. Güncelleme: 20.11.2018 12:18
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