Koemana maaş+prim dopingi - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Koeman'a maaş+prim dopingi

    Sarı-lacivertli yönetim, göreve devam etmesini istediği Hollandalı hocanın ücretine zam yapacak. Şampiyonluk halinde süper prim verecek, sözleşmesini de uzatacak

    16 Kasım 2018 Cuma, 23:21:23 Güncelleme: 07:52:08
    Koemana maaş+prim dopingi

    Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, "Takımı yönetmesini istediğimiz doğru kişinin kendisi olduğunu söyledik.

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    Koemana maaş+prim dopingi

    Futbolumuzda gözle görülür bir düzelme var. Devam etmesini istiyoruz" dediği Erwin Koeman'a yeni sözleşme ve prim dopingi geliyor...

    Koemana maaş+prim dopingi

    Yönetim, Hollandalı çalıştırıcının motivasyonunu artırmak için ilk olarak ücretine zam yapacak.

    Koemana maaş+prim dopingi

    Halen 175 bin euro aldığı öğrenilen Koeman'ın yeni maaşının 450 bin euro olacağı ifade edildi. Erwin'e zammın yanı sıra başarı bonusları da sunulacak.

    Koemana maaş+prim dopingi

    DEVLER LİGİ'NE DE PRİM VAR

    İşte kulüpten sızan o rakamlar. 57 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonluğuna taşıması halinde 900 bin euro prim alacak.

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