Koemana maaş+prim dopingi - Galeri - Fotomaç
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Koeman'a maaş+prim dopingi
Sarı-lacivertli yönetim, göreve devam etmesini istediği Hollandalı hocanın ücretine zam yapacak. Şampiyonluk halinde süper prim verecek, sözleşmesini de uzatacak
16 Kasım 2018 Cuma, 23:21:23
Güncelleme: 07:52:08
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin, "Takımı yönetmesini istediğimiz doğru kişinin kendisi olduğunu söyledik.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Futbolumuzda gözle görülür bir düzelme var. Devam etmesini istiyoruz" dediği Erwin Koeman'a yeni sözleşme ve prim dopingi geliyor...
Yönetim, Hollandalı çalıştırıcının motivasyonunu artırmak için ilk olarak ücretine zam yapacak.
Halen 175 bin euro aldığı öğrenilen Koeman'ın yeni maaşının 450 bin euro olacağı ifade edildi. Erwin'e zammın yanı sıra başarı bonusları da sunulacak.
DEVLER LİGİ'NE DE PRİM VAR
İşte kulüpten sızan o rakamlar. 57 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'yi Süper Lig şampiyonluğuna taşıması halinde 900 bin euro prim alacak.