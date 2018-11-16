F.Bahçeden Andre Ayew operasyonu!

Gelirleri daha da azalacak olan Siyah- Beyazlılar, bu nedenle Ayew'i yeniden kiralamaya sıcak bakabilir. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunsa da Ali Koç bunu kullanabilecek durumda olmadıklarını açıklamıştı. (Akşam)