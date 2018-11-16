Fenerbahçede dev sürpriz! İşte 5 nedeni

1- Yönetim Erwin ile alınan iyi sonuçların, tam anlamıyla Erwin'in başarısı mı yoksa Cocu'nun gönderilmesi sonucu oluşan bir refleks mi olduğu konusunda kesin bir hükme varmadı. Fakat ne olursa olsun 3 maçta alınan sonucun Koeman'a en azından devre arasına kadar bir şans verme konusunda yeterli kredi sağladığı konusunda hem fikir oldular.