Fenerbahçede dev sürpriz! İşte 5 nedeni

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, bu zor kararı 5 neden ile verdi
16 Kasım 2018 Cuma, 12:02:15
Güncelleme: 12:06:01
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Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, teknik direktör kararını verdi. Sportif Direktör Comolli, Hollandalı teknik adam ile yola devam edeceklerini açıkladı. Peki neden Koeman? İşte cevaplar...
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1- Yönetim Erwin ile alınan iyi sonuçların, tam anlamıyla Erwin'in başarısı mı yoksa Cocu'nun gönderilmesi sonucu oluşan bir refleks mi olduğu konusunda kesin bir hükme varmadı. Fakat ne olursa olsun 3 maçta alınan sonucun Koeman'a en azından devre arasına kadar bir şans verme konusunda yeterli kredi sağladığı konusunda hem fikir oldular.
2- Koeman'ın saha kenarındaki ve Samandıra'daki pozitif duruşu hem takım içindeki havayı pozitif etkilerken, oldukça tepkili olan taraftarın da takıma bakış açısına olumlu katkı yaptı. Yaptığı açıklamalar, sahaya sürdüğü kadrolar ve değişiklikler Koeman'a bir çok artı puan kazandırdı.
3- Vitor Pereira, Aykut Kocaman ve Cocu'ya ödemeler yapmaya devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda sportif direktör Damien Comolli'ye de hatrısayılır bir maaş ödüyor. Yeni bir teknik adamın gelmesiyle neredeyse 5. yüklü maaş ödemesinin altına girecek olan Fenerbahçe'de bu yüzden yönetim de Koeman ile devam etmeye bu açıdan pozitif baktı.
*Ali Koç ise yalnızca iki teknik adama maaş ödediklerini söylemişti
Ayrıca yeni teknik adamın birçok transfer ve teknik heyet için talepleri olacağı da hesaba katılırsa Fenerbahçe yeni bir teknik direktör transfer etmesi halinde ciddi bir maddi külfet ile de boğuşmak zorunda kalacaktı.