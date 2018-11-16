Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
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Volkan Demirel'in affedilmeme sebebi ortaya çıktı!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in affedilmesi söz konusu değil
16 Kasım 2018 Cuma, 11:20:15
Güncelleme: 11:39:53
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in yeniden takıma katılıp katılmayacağı merak ediliyor.
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Phillip Cocu yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe de 6 Ekim tarihinde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar sorumsuz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.
Kadro dışı kaldıktan sonra üç oyuncu da birer açıklama yayınlamışlardı.
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'in açıklamasını tatmin edici bulmadı.
Ali Koç ve yöneticiler, bu açıklamanın özür dileme amacı taşımadığını düşündükleri için de geri dönüş kapılarını tecrübeli oyuncuya henüz açmadılar.