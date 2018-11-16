Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Volkan Demirel'in affedilmeme sebebi ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in affedilmesi söz konusu değil
    16 Kasım 2018 Cuma, 11:20:15 Güncelleme: 11:39:53
    Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in yeniden takıma katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

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    Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı!

    Phillip Cocu yönetiminde sezona kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe de 6 Ekim tarihinde Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar sorumsuz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı.

    Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı!

    Kadro dışı kaldıktan sonra üç oyuncu da birer açıklama yayınlamışlardı.

    Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı!

    Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'in açıklamasını tatmin edici bulmadı.

    Volkan Demirelin affedilmeme sebebi ortaya çıktı!

    Ali Koç ve yöneticiler, bu açıklamanın özür dileme amacı taşımadığını düşündükleri için de geri dönüş kapılarını tecrübeli oyuncuya henüz açmadılar.

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