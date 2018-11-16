Süper Ligin en kötüsü Slimani! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Süper Lig'in en kötüsü Slimani!

    Fenerbahçeli yıldız Slimani, her geçen gün beklentileri boşa çıkarıyor
    16 Kasım 2018 Cuma, 09:52:50 Güncelleme: 09:54:09
    Süper Ligin en kötüsü Slimani!

    Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli futbolcu İslam Slimani, performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligin en kötüsü Slimani!

    Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, en az bir gol atan futbolcular arasında bitiricilik oranı en düşük isim Islam Slimani oldu.

    Süper Ligin en kötüsü Slimani!

    Matchstudy verilerine göre Slimani oynadığı 9 lig maçında sadece bir gol kaydederken çektiği 24 şutta sadece bir gol atabildi ve bu istatistikle ligin en kötü bitiricisi oldu.

    Süper Ligin en kötüsü Slimani!

    Islam Slimani'yi 22 şutta 1 gol atabilen Sinan Gümüş takip ederken, Bursaspor'un kiralık oyuncusu Allano Lima da 21 şutta 1 gol ile 3. sırada kendisine yer buldu.

    Süper Ligin en kötüsü Slimani!

    "SLIMANI GOL ATMAK İÇİN ÇABA SARF ETMİYOR"

    Öte yandan Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar beklentilerin altında kalan Islam Slimani ile ilgili ülkesinde de eleştiriler dikkat çekti.

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