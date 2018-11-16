Çizme’den Jesus iddiası

İtalyan basını, Comolli ile Roma sportif direktörü Monchi'nin iyi bir ilişkisi olduğunu, bu durumun görüşmelere olumlu yansıyacağını yazdı

16 Kasım 2018 Cuma, 09:12:27 Güncelleme: 09:13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





