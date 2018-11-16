Çizme’den Jesus iddiası - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
    GALERİ

    Çizme’den Jesus iddiası

    İtalyan basını, Comolli ile Roma sportif direktörü Monchi'nin iyi bir ilişkisi olduğunu, bu durumun görüşmelere olumlu yansıyacağını yazdı
    16 Kasım 2018 Cuma, 09:12:27 Güncelleme: 09:13:07
    Çizme’den Jesus iddiası

    Ocak ayındaki ara transfer dönemi yaklaştıkça transfer piyasasındaki hareketlilik her geçen gün artıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Çizme’den Jesus iddiası

    İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini yazdı.

    Çizme’den Jesus iddiası

    Haberde Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile, Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin çok yakın arkadaş olduğu, bu durumun görüşmelere olumlu yansıyacağı belirtildi.

    Çizme’den Jesus iddiası

    PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

    27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper Jesus, bir stopere göre teknik özelliklerinin fazla oluşuyla tanınıyor.

    Çizme’den Jesus iddiası

    Stoper dışında sol bek mevkinde de görev yapabilen Juan Jesus'un piyasa değeri 11 ile 12 milyon Euro civarında.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN